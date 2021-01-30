Австриец завещал 2 миллиона евро укрывшей его семью от нацистов деревне во Франции

/ Мир
Просмотров: 193

Австриец Эрик Швам, бежавший от нацистов со своей семьей во время Второй мировой войны, завещал большую часть своего состояния французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьон, жители которой скрывали их от преследований.

 

Французская деревня Ле Шамбон-сюр-Линьон. Фото: directmap.club.

 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Швам и его семья бежали во Францию в 1943 году и оставались там до 1950 года.

Позже он изучал фармакологию и женился на местной католичке. Мужчина скончался 25 декабря в возрасте 90 лет.

Мэр деревни Жан-Мишель Эйро рассказал, что Швам попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.

"Это большая сумма для деревни", — сказал он.

По словам экс-мэра деревни, мужчина оставил им около 2 миллионов евро.

Отмечается, что во время войны деревней были спрятаны около 2500 евреев. Жители Ле Шамбон-сюр-Линьон отмечены как "Праведники народов мира" израильским мемориальным центром Холокоста.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Холокост завещание Праведники народов мира Персона: Эрик Швам

Другие материалы на эту тему:

«Обычное дело, спасли мальчика». Две белоруски стали праведниками народов мира

«Обычное дело, спасли мальчика». Две белоруски стали праведниками народов мира

Британский лорд: мы знаем о партизанах, но мало знаем о Холокосте в Беларуси

Британский лорд: мы знаем о партизанах, но мало знаем о Холокосте в Беларуси

Холокост в Литве. «И сейчас бы нашлись шесть тысяч человек, готовых убивать»

Холокост в Литве. «И сейчас бы нашлись шесть тысяч человек, готовых убивать»

Огонь на камнях. В Минске почтили память жертв Холокоста

Огонь на камнях. В Минске почтили память жертв Холокоста