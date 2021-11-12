Геннадию Можейко, журналисту «Комсомольской правды в Беларуси», почти полтора месяца не принимают передачи в СИЗО

Главный редактор российской «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал, что журналисту Геннадию Можейко почти полтора месяца не принимают передачи в СИЗО.

«Нашего журналиста задерживали либо 30 сентября, либо 1 октября. С тех пор никто с ним не разговаривал, дальше как в фильме "Железная маска", с ним не разговаривали ни адвокаты, ни родители», — сказал Сунгоркин.

Все посылки, отправленные матерью в СИЗО, были возвращены. Даже вернули часть лекарств, которые передала мама, хотя у журналиста есть ряд заболеваний. И так обстоит дело не только с Геннадием Можейко, но и с другими двумя сотнями задержанных за комментирование «дела Зельцера».