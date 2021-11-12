В Польше приняли закон, разрешающий задерживать на границе мигрантов

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Парламент Польши принял закон, который разрешает задерживать нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих государственную границу государства. Закон должен подписать президент Анджей Дуда, сообщает CNN.

В документе появилась процедура, согласно которой лицу, пойманному на незаконном пересечении границы, может быть приказано покинуть территорию Польши на основании решения начальника местной пограничной службы. Приказ может быть обжалован командующему погранслужбы, но это не приостанавливает его исполнение.

Кроме того, закон позволяет начальнику Управления по делам иностранцев игнорировать заявление о предоставлении международной защиты иностранца, пойманного сразу после незаконного пересечения границы.

Правозащитники критикуют действия Польши относительно обращения с мигрантами на границе. Также был раскритикован и новый закон, который, по мнению правозащитных групп, направлен на легализацию притеснения мигрантов в нарушение обязательств Польши по международному праву.

Сюжет: Миграционный кризис
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Тэги: Беларусь-Польша беженцы Персона: Анджей Дуда

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