В Польше приняли закон, разрешающий задерживать на границе мигрантов
Парламент Польши принял закон, который разрешает задерживать нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих государственную границу государства. Закон должен подписать президент Анджей Дуда, сообщает CNN.
В документе
Кроме того, закон позволяет начальнику Управления по делам иностранцев игнорировать заявление о предоставлении международной защиты иностранца, пойманного сразу после незаконного пересечения границы.
Правозащитники критикуют действия Польши относительно обращения с мигрантами на границе. Также был раскритикован и новый закон, который, по мнению правозащитных групп, направлен на легализацию притеснения мигрантов в нарушение обязательств Польши по международному праву.