Лукашенко освободил Игоря Фисенко от должности посла Беларуси во Франции

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Игорь Фисенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Франции и по совместительству в Монако и Португалии. Соответствующий указ № 438 подписал 12 ноября Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

При этом указом установлено, что Фисенко сохраняет свои полномочия в качестве постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО.

На должность посла во Франции и представителя при ЮНЕСКО Фисенко был назначен 15 января 2019 года.

17 октября нынешнего года посол Франции Николя де Буян де Лакост покинул Беларусь по просьбе белорусских властей.

В комментарии МИД Франции, который поступил в БелаПАН в ответ на соответствующий запрос, говорилось, что дипломат покинул страну после того, как Минск отозвал агреман, выданный де Лакосту 31 августа прошлого года, из-за нежелания посла вручить верительные грамоты Александру Лукашенко.

«В соответствии с общей европейской позицией не признавать легитимность результата президентских выборов августа 2020 года посол Франции действительно не вручил верительные грамоты г-ну Лукашенко. Второй экземпляр верительных грамот был вручен белорусскому министру иностранных дел [Владимиру Макею 8 декабря 2020 года] согласно дипломатическим правилам», — подчеркивается в комментарии.

МИД отмечал, что это «неоправданное решение белорусских властей» повлекло за собой «несколько негативных решений», сокративших возможности представительства в Минске. Ответные «пропорциональные меры» были приняты в отношении белорусского диппредставительства во Франции, «о чем белорусские власти были проинформированы».
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Тэги: Беларусь-Франция Персона: Игорь Фисенко Николя де Буян де Лакост

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