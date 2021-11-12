Власти решили поселить детей беженцев на базе отдыха под Гродно

Детей беженцев из лагеря на белорусско-польской границе собираются поселить в спортивно-оздоровительном центре «Свитанок» под Гродно. Сейчас в центре идет подготовка, сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.

«Объект сейчас свободен. Здесь в тепле могут разместиться до 200 человек. При необходимости будет обеспечена и медицинская помощь», — рассказал Пранюк в эфире гостелеканалов.

На вчерашнем совещании с правительством Александр Лукашенко поручил разместить детей в каком-нибудь санатории. «Посмотрите, может быть, попросить их, чтобы они [мигранты] отдали нам детей — мы их разместили бы в санатории, а где-то, может быть, и с матерью», — сказал он.