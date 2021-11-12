Хренин обвинил Польшу в попытке втянуть Европу для решения внутренних проблем

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с официальным заявлением, в котором предостерег страны Запада от развязывания военного конфликта и предупредил, что Беларусь готова «жестко ответить на любые выпады», в том числе при содействии России.

По его словам, накануне Александр Лукашенко на совещании с правительством поставил задачу «комплексно отслеживать ситуацию по периметру границ» Беларуси. «В рамках выполнения поставленной задачи мы детально изучаем обстановку на земле и в воздухе. Задействованы силы и средства радиотехнической, радиоэлектронной, радиолокационной разведки и ряд других составляющих для комплексной оценки и анализа обстановки», — сказал министр обороны.

«Мы уже заявляли и констатируем как факт, что та военная активность, которая развязана нашими соседями в непосредственной близости наших границ, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом, — заявил Хренин. — Мы отмечаем активизацию военной деятельности на гродненском направлении: вблизи государственной границы Республики Беларусь на ее западных рубежах [Польшей] создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек. Данная группировка включает в себя подразделения и органы управления двух бригад территориальной обороны».

Кроме того, «отмечено развертывание сил и средств из состава 16-й механизированной дивизии Вооруженных сил Польши в районе населенного пункта Кузница». По его словам, польская сторона задействовала средства противовоздушной обороны, развернула группировку сил и средств сил специальных операций, подготовила базу для наращивания группировки на данном направлении. С этой целью, утверждает белорусский военный чиновник, «развернуто двенадцать полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники».

Также, по его словам, отмечена военная активность на белорусско-литовском направлении. «Взаимодействие по линии разведывательных органов с Российской Федерацией подтверждает наши выводы», — заявил он.

«Создается такое впечатление, что наши соседи на западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем, связанных с отношениями внутри Европейского союза, готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу, — сказал Хренин. — В этой связи хотелось бы предостеречь горячие головы не переоценивать свои возможности. Язык ультиматумов, угроз и шантажа неприемлем. Вооруженные силы Республики Беларусь готовы ответить жестко на любые выпады».

«Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе, при необходимости, с нашим главным стратегическим союзником — Российской Федерацией. Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию», — заявил министр обороны Беларуси.