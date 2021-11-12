Кибермошенники похитили свыше 33 тысяч рублей у пинчанки

По данным следствия, 8 ноября текущего года 40-летней жительнице Пинска в мессенджере Viber позвонили злоумышленники, которые представились сотрудником банка и сотрудником правоохранительных органов. Ей сообщили, что якобы некоторые местные сотрудники банковских учреждений незаконно оформили кредиты на ее имя.

Мошенники убедили женщину пойти в несколько банков и получить кредиты. Полученные деньги потерпевшая переводила на указанные мошенниками счета. Всего она перечислила свыше 33 тысяч рублей. Затем мошенники сообщили, что «специальная» операция успешно завершена и вскоре ей вернут все деньги. Однако в последующем женщина поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.