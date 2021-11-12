Вакцина «Спутник V» белорусского производства поступит в оборот к июню 2022 года

Произведенная в Беларуси по полному циклу российская вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот к июню 2022 года. Об этом сообщил узкому кругу журналистов 12 ноября премьер-министр Роман Головченко во время посещения РУП «Белмедпрепараты».

На предприятии презентовали инвестиционный проект организации полного цикла фармацевтического производства вакцины «Спутник V» на территории Беларуси, передает БелаПАН.

«Проект реализуется быстрыми темпами, — цитирует Головченко пресс-служба правительства. — Сейчас находимся на промежуточной стадии. Завершается монтаж биотехнологического оборудования от ведущего мирового производителя. В декабре здесь будет заложена первая валидационная серия. Это 10% от промышленной серии, которая поступит на хранение и будет проверена на стабильность. Если все будет хорошо, то далее последуют процедуры регистрации в Беларуси и России. Исходя из графика, к началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот в Беларуси и на экспортный рынок. Общий объем ее производства — более 10 млн доз в год, из которых 4 млн рассчитано для Беларуси».

Как отметил премьер-министр, при необходимости на производстве можно будет выпускать не только «Спутник V», но и другие современные биопрепараты. «Вакцина станет первым препаратом, который будет освоен на этих мощностях, но оборудование здесь имеет универсальный характер и позволяет производить широкий спектр востребованных для рынка биопрепаратов. Это уникальное место с точки зрения оснащенности для фармацевтической и биотехнологической отрасли страны, настоящий прорыв», — подчеркнул он.

Как сообщил в ходе презентации генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев, стоимость инвестиционного проекта составляет более 56 млн долларов. На полные мощности производства здесь планируют выйти в 2022-2023 годах. «Срок окупаемости составляет около 3-4 лет. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка, которая сложится в течение этого периода», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что Беларусь также намерена разработать и запустить в производство собственную вакцину. Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ о реализации инвестпроекта по выпуску отечественной вакцины против COVID-19 на ОАО «БелВитунифарм». Проект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода с реконструкцией имеющегося производства. По информации Минздрава, отечественную вакцину от коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.