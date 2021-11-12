Автомобиль ГАИ столкнулся с «Ладой» в Минске

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Очередное ДТП с участием милицейского автомобиля произошло 12 ноября на пересечении улиц Тимирязева и Саперов в Минске.

В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, рассказали инспекторы.

На данный момент причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Всередине октября в районе станции метро «Михалово» из-за ДТП перевернулся милицейский УАЗ, 3 ноября водитель Toyota на улице Тростенецкой поехал на красный и протаранил служебное авто, а вечером 8 ноября машина ГАИ врезалась в Skoda.
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Тэги: ГАИ ДТП Город: Минск

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