Автомобиль ГАИ столкнулся с «Ладой» в Минске

Очередное ДТП с участием милицейского автомобиля произошло 12 ноября на пересечении улиц Тимирязева и Саперов в Минске.

В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, рассказали инспекторы.

На данный момент причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Всередине октября в районе станции метро «Михалово» из-за ДТП перевернулся милицейский УАЗ, 3 ноября водитель Toyota на улице Тростенецкой поехал на красный и протаранил служебное авто, а вечером 8 ноября машина ГАИ врезалась в Skoda.