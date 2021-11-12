МИД Беларуси в своей аргументации упоминает о геббельсовских приемах

Закрытые консультации членов Совета безопасности ООН по ситуации с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза — это «искусственно срежиссированное мероприятие», смысл которого состоял в том, чтобы «в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси», заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Это старый геббельсовский пропагандистский прием: если повторять ложь тысячу раз, то в нее поверят, — сказал он. — К сожалению, мы сегодня находимся в театре абсурда. Страны Евросоюза, мощнейшего блока НАТО пытаются сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру, и выставить ее агрессором. По понятным мотивам пытаются исказить и заговорить очевидный факт: первопричина глобального миграционного кризиса состоит в незаконном вмешательстве стран Запада во внутренние дела других, организации военных интервенций и разрушении ими целого ряда государств».

По словам Глаза, Беларусь в этой ситуации «лишь страна транзита, которая, кстати, несет существенные издержки». «В 2020 году ЕС принял полмиллиона новых беженцев, и никто особо не заметил каких-либо политических последствий, — заявил Глаз. — А две-три тысячи беженцев, стремящихся попасть через Беларусь в пригласившую их Европу, — это уже, видите ли, «гибридная война». Абсолютно понятно: напряжение на границе Беларуси с Евросоюзом связано не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи мигрантов, сколько с тем, что Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис. Особенно Польше».

В связи с этим, подчеркнул Глаз, «консультации ожидаемо носили полностью срежиссированный характер». «И самое важное, что никто из других членов Совета безопасности за пределами западной группы не поддержал инициаторов и не выступил с критикой нашей страны, — отметил он. — Наоборот, государствами совершенно логично ставился вопрос о необходимости комплексно смотреть на проблему, бороться с первопричинами миграционного кризиса, вести прямой диалог между странами происхождения, транзита и конечного следования. Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жесткие ответные меры».

Накануне члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, США, Великобритания, Норвегия и Албания (с 2022 года) выступили с совместным заявлением «о деятельности белорусских властей по использованию мигрантов».

Авторы заявления осудили использование людей, «чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу Беларусью в политических целях для дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского союза и отвлечения внимания от ее собственных учащающихся нарушений прав человека».

«Эта тактика неприемлема и требует решительной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Беларусь к ответственности, — считают они. — Это демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности. Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи».

«Белорусские власти должны понимать, что им не удастся оказать давление на Европейский союз путем циничного использования мигрантов», — подчеркивается в заявлении.

Члены Совбеза ООН выразили солидарность с Польшей и Литвой, а также готовность обсудить дальнейшие меры их поддержки, равно как и меры против тех, кто способствует «действиям режима Лукашенко», облегчающим незаконное пересечение границы ЕС. «Мы останемся едиными и полными решимости защищать ЕС от этих гибридных операций со стороны белорусских властей», — отметили авторы заявления.

Они призвали страны происхождения и транзита мигрантов к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан от «попадания в ловушку».

Подписавшие заявление члены Совбеза ООН выразили «глубокую озабоченность тяжелым положением мигрантов» и призывают белорусские власти способствовать их «адекватной защите и обеспечению», а также подчеркнули важность предотвращения гуманитарного кризиса и создания условий для возвращения мигрантов на родину.

11 ноября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что представители его управления и Международной организации по миграции совместно с Белорусским обществом Красного Креста оказали помощь мигрантам, скопившимся на границе Беларуси с ЕС. Гранди назвал приоритетной задачей предотвращение гибели и перемещение мигрантов от границы в более безопасные места в Беларуси.