Анджей Дуда встретился с польскими силовиками, которые дежурят на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда встретился с польскими пограничниками, полицией и военными, которые дежурят на границе с Беларусью.

Как сообщает официальный сайт польского президента, 11 ноября, в День независимости Польши, Дуда принял участие в отправке военнослужащих на ночное дежурство, пожелал им безопасной службы и заверил в своей поддержке.

«Что бы ни случилось — я с вами и всегда буду заботиться о вас как президент», — сказал Дуда.

Ранее польских военнослужащих на границе посещал премьер-министр страны Матеуш Моравецки. «Мы имеем дело с войной нового типа, — написал он о ситуации на границе с Беларусью на своей странице в Facebook. — Это война, боеприпасами которой являются гражданские лица и сообщения СМИ. Но хотя правила ведения боя изменились, одно остается неизменным — это готовность защищать Республику Польша, защищать ее границы и суверенитет».

Моравецкий напомнил в этой связи о событиях вековой давности: «Не было бы свободной Польши, если бы не защита Родины от большевистских покушений с Востока в 1920 году». «Сегодня мы снова сталкиваемся с агрессией со стороны нашего восточного соседа», — заявил польский премьер.

12 ноября пограничная служба Польши заявила, что минувшей ночью пограничники зафиксировали использование белорусскими службами зеленого лазера. «Мы предполагаем, что это были попытки ослепить наших офицеров и солдат, патрулирующих границу», — сообщила в «Твиттере» польская пограничная служба.

Сегодня около 12.00 Министерство национальной обороны Польши опубликовало короткую видеозапись, на которой видно, как большая группа мигрантов проходит через пограничный переход и движется вдоль мобильных заграждений, рядом с которыми стоят сотрудники польских силовых структур.

Сообщение, сопровождающее видео, гласит: «Мигранты пересекли пограничный переход в «Кузнице» на белорусской стороне. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора».

Как сообщалось, за минувшие сутки в Польше зафиксировали 223 попытки незаконного проникновения мигрантов с белорусской территории. Задержали двух граждан Ирака и гражданина Сирии. 26 иностранцев, которым удалось пересечь границу, обязали покинуть страну.

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.