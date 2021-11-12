В Кремле заявили, что угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа для ЕС не согласованы с Россией

Заявления Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу с Кремлем не согласованы, заявил журналистам 12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, они (заявления Лукашенко. — БелаПАН) никак не согласованы, — цитирует Пескова ТАСС . — В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство».

«Как бы кому это ни нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности Европейского континента», — подчеркнул Песков.

На вопрос, будет ли РФ гарантом энергетической безопасности в Европе вне зависимости от действий Беларуси, представитель Кремля ответил: «Безусловно».

На совещании с руководством Совета министров 11 ноября Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод в Европу и закрыть транзит через Беларусь для Польши и Германии.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться, — заявил Лукашенко. — А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем».

Кроме того, Лукашенко пригрозил перекрыть подачу газа в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, который проходит через Беларусь. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают», — заявил он.

По словам Лукашенко, МИД должен «предупредить всех в Европе»: «Если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад».

10 ноября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил в интервью порталу «Виртуальная Польша», что власти рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. «Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность», — сообщил он.

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны. С 9 ноября польская сторона закрыла пункт «Кузница Белостокская».

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС начался весной 2021 года. Сначала многократное увеличение числа нелегальных мигрантов ощутила на себе Литва. После того, как Вильнюс принял решение не задерживать мигрантов, а разворачивать их обратно в Беларусь, потоки нелегалов переориентировались на Польшу.

Из-за увеличения потока мигрантов с белорусской стороны Литва, Латвия и Польша ввели режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши обвиняет белорусские власти в организации миграционного кризиса как элемента «гибридного нападения» на страны ЕС в ответ на санкции.