На выходных в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом американской и европейской валют.
Доллар укрепился на 0,0083 пункта — 2,4511 белорусского рубля, а евро на 0,0031 пункта — 2,8043 белорусского рубля.
Российский рубль в свою очередь просел сразу на 0,0218 пункта — 3,4114 белорусского рубля за 100 российских.
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Читайте также:
Что будет с курсом рубля до конца года: эксперт сделала прогноз Вице-премьер Субботин о сдерживании цен: где-то надо поджимать и рентабельность Официально: в Беларуси 171 сельхозпредприятие терпит убытки
Использованы стоковые изображения от