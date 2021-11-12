На выходных в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом американской и европейской валют.

Доллар укрепился на 0,0083 пункта — 2,4511 белорусского рубля, а евро на 0,0031 пункта — 2,8043 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь просел сразу на 0,0218 пункта — 3,4114 белорусского рубля за 100 российских.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , продемонстрировали рост .

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