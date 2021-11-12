ГПК: ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается напряженной

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается напряженной, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Фото носит иллюстративный характер

«На утро 12 ноября на белорусско-польской границе у польских заграждений продолжают находиться беженцы, в том числе женщины и дети, — говорится в сообщении. — Лагерь периодически пополняется прибывающими новыми группами людей. Около 11.00 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже».

«Ввиду длительного пребывания в условиях понижающихся температур беженцы чаще обращаются за оказанием медицинской помощи. Вблизи лагеря круглосуточно дежурят медицинские бригады. По мере возможности в лагерь доставляется гуманитарная помощь общественными организациями и волонтерами», — отметили в ведомстве.

Госпогранкомитет утверждает, что польские военнослужащие «продолжают оказывать психологическое воздействие на беженцев, используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы, а также игнорируют просьбы оказания помощи людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений».

Около 12.00 Министерство национальной обороны Польши опубликовало короткую видеозапись, на которой видно, как большая группа мигрантов проходит через пограничный переход и движется вдоль мобильных заграждений, рядом с которыми стоят сотрудники польских силовых структур.

Сообщение, сопровождающее видео, гласит: «Мигранты пересекли пограничный переход в «Кузнице» на белорусской стороне. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора».

Как сообщалось, за минувшие сутки в Польше зафиксировали 223 попытки незаконного проникновения мигрантов с белорусской территории. Задержали двух граждан Ирака и гражданина Сирии. 26 иностранцев, которым удалось пересечь границу, обязали покинуть страну.

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС начался весной 2021 года. Сначала многократное увеличение числа нелегальных мигрантов ощутила Литва. После того, как Вильнюс принял решение не задерживать мигрантов, а разворачивать их обратно в Беларусь, потоки нелегалов переориентировались на Польшу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва, Латвия и Польша ввели режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши обвиняет белорусские власти в организации миграционного кризиса как элемента «гибридного нападения» на страны ЕС в ответ на санкции. Официальный Минск в свою очередь заявляет, что к возникновению кризиса привели действия стран Запада в странах происхождения мигрантов.

Читайте также: