Белстат: иностранные инвестиции в белорусскую экономику за год увеличились на 300 млн долларов

За январь—сентябрь 2021 года иностранные инвестиции в реальный сектор экономики (кроме банков) составили 6,7 млрд долларов США, следует из данных Белстата.

В январе—сентябре 2020 года этот показатель был равен 6,4 млрд долларов. Таким образом, за 12 месяцев инвестиции увеличились на 300 млн долларов.

В январе—сентябре 2021 года основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (44% всех поступивших инвестиций), Украины (13,1%) и Кипра (12,6%).

Прямые иностранные инвестиции составили 4,8 млрд долларов США (в январе—сентябре 2020-го — 4,5 млрд), или 72,4% (70,4%) всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь—сентябрь 2021 года белорусские организации (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 4,1 млрд долларов США (в январе—сентябре 2020-го — на 3,2 млрд). Средства они вкладывали в основном в России (78,9% всех направленных инвестиций), Украине (4,3%) и на Кипре (3,1%). На долю прямых инвестиций пришлось 93,8% (94,8%) всех направленных за рубеж инвестиций.

Максимальный показатель иностранных инвестиций за последние 19 лет был зафиксирован в 2011 году — 18,9 млрд долларов, в том числе прямых — 13,3 млрд; минимальный — в 2002-м (722,2 млн). В 2003-м было инвестировано 1,3 млрд, 2004-м — 1,5 млрд, 2005-м — 1,8 млрд, 2006-м — 4 млрд, 2007-м — 5,4 млрд, 2008-м — 6,5 млрд, в 2009 и 2010 годах— по 9 млрд. В 2012-м было инвестировано 14,4 млрд долларов, в 2013 и 2014 годах — по 15 млрд, в 2015-м — 11,3 млрд, 2016-м — 8,6 млрд, 2017-м — 9,7 млрд, 2018-м — 10,8 млрд, 2019-м — 10 млрд, 2020-м — 8,7 млрд долларов.

Рост иностранных инвестиций в белорусскую экономику связан не с реальными вложениями в модернизацию, а с особенностями статистической отчетности, полагает экономист Ярослав Романчук, который прокомментировал для БелаПАН данные Белстата.

«Белорусское инвестиционное «чудо» кроется в том, что Белстат принимает за иностранные инвестиции. Туда входит задолженность по товарам и услугам, платежи, которые делают иностранные компании. Тут нет никакого чуда. Если мы уберем эти особенности, то получим скромные цифры и даже отток инвестиций», — отметил экономист.

Романчук напомнил, что Национальный банк ежегодно дает данные по чистым инвестициям. «Так, за прошлый год они составили всего лишь 400 млн долларов. Остальные деньги идут в недвижимость, в торговые сети, все то, что никак не влияет на модернизацию экономики и на ее рост. Причин для роста инвестиций на чистой основе нет. Страна, которая воюет со всем миром, с Европейским союзом (санкции, миграционная война, торговая война, дипломатическая информационная), не может рассчитывать, что кто-то начнет вкладывать в модернизацию производства, в активы либо «гринфилд», — отметил эксперт.

Говоря о тройке основных инвесторов, он отметил: «Инвестиции с Кипра, это, несомненно, белорусы или россияне, которые вкладывают [деньги]. Как пример — «Славкалий» Гуцериева. Это деньги из офшора, которые потом попадают в Беларусь и другие постсоветские страны».

Российские инвестиции, считает экономист, — это «российские банки, российские структуры, которые пополняют свой оборотный капитал», украинские — «поставки энергоресурсов, строительных материалов, которые принимают за инвестиции». «Никаких чудес нет, стандартная схема — деньги, которые обслуживают торговые потоки сырьевых товаров», — резюмировал Романчук.