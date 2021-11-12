Официально: в Беларуси за сутки зарегистрировано 1993 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.993 новых случая COVID-19, сообщила 12 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 2.577 человек.

11 ноября Минздрав зарегистрировал 1.981 новый случай коронавируса, 10 ноября — 1.989, 9-го — 1.905, 8-го — 1.887, 7-го — 1.912, 6-го — 1.993, 5-го — 1.991. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2.097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 623.682 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 602.070 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4.820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31.700 тестов на коронавирус (днем ранее — 31.490). Всего в Беларуси проведен 9.984.551 тест.

По данным Минздрава на 2 ноября, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 911 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 243 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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