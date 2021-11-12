Тихановская напомнила о причастных к убийству Романа Бондаренко

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала причастных к убийству активиста Романа Бондаренко.

«Год назад умер Роман Бондаренко. Врачи почти сутки боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти парня, который вышел в свой двор, чтобы остановить несправедливость. Парня, который учил детей рисовать, создал мурал диджеев перемен и не мирился с беззаконием», — заявила политик.

По ее словам, ByPol (МВД 8 ноября признало экстремистскими формированиями группы граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «BYPOL/») «уже давно назвал тех, кто причастен к его похищению и убийству: Дмитрий Шакута, Евгений Тимановский, Сергей Сарман, Сергей Антюфеев, Олег Буйкевич, Роман Савенко, а также Дмитрий Балаба, Наталья Эйсмонт, Дмитрий Басков и другие соучастники».

Тихановская считает, что белорусы «должны помнить не только Романа, но и имена виновных в его смерти. Мы должны их помнить, потому что нас пытаются заставить всё забыть».

Экс-кандидат в президенты не сомневается, что «мы дождемся справедливого, честного и открытого суда над причастными к делу Ромы»: «Я прошу вас почтить память Романа Бондаренко – нашего небезразличного соседа, нашего голоса совести, нашего погибшего – но бессмертного героя перемен».

18 февраля 2021 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении дела по ч. 3 ст. 147 УК «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича». При этом отмечалось, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».

Осенью прошлого года Роман спустился во двор, чтобы не дать срезать белые и красные ленты. Перед этим он написал в дворовой чат «Я выхожу». На улице его избили люди в штатском и масках. Он умер, не приходя в сознание, в больнице 12 ноября. Позже инициатива бывших силовиков BYPOL опубликовала свое расследование. Причастными к убийству названы более десятка человек.

Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной массовых акций протеста по всей стране. Проводить в последний путь Романа пришли тысячи белорусов.

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