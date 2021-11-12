Белорусские военные проводят сбор с операторами БЛА госавиации

На базе 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов проходит сбор с операторами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) государственной авиации, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«Ежегодное мероприятие проводится с целью выработки единого понимания последовательности и способов обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Беларуси с учетом направленности подготовки в новом учебном году», — отмечает оборонное ведомство.

В ходе сбора подведены итоги подготовки операторов БЛА Вооруженных сил в 2020/2021 учебном году. «Особое внимание уделено особенностям применения беспилотных летательных аппаратов в условиях радиоэлектронных помех, перспективам развития отечественных ударных беспилотников, а также рассмотрен опыт применения беспилотных авиационных комплексов в современных вооруженных конфликтах», — сообщает Минобороны.