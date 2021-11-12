«Белавиа»: граждан Ирака, Сирии и Йемена не будут принимать на рейсы, следующие из Турции в Беларусь

Граждан Ирака, Сирии и Йемена не будут принимать к перевозке на рейсах «Белавиа», следующих из Турции в Беларусь, говорится в сообщении авиакомпании на ее сайте.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — сообщает «Белавиа».

Отмечается, что пассажиры белорусской авиакомпании, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Ранее представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил , что турецкая авиакомпания Turkish Airlines не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена. «Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал Кумох в «Твиттере».

Накануне агентство Bloomberg сообщило о готовящихся санкциях Евросоюза в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов, в том числе Turkish Airlines и «Аэрофлот» (Россия). Ранее Reuters сообщило, что ЕС готовит санкции в отношении примерно 30 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпании «Белавиа».

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