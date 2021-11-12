Правозащитники признали политзаключенными еще 18 человек

Белорусские правозащитники в заявлении 11 ноября признали политическими заключенными еще 18 человек.

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В список, где теперь 847 политзаключенных, включены:

— Александр Шматов (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на два года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Игорь Ухалюк (осужден по ч. 1 ст. 367 УК за клевету в отношении президента на два года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Олег Грудинов (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на полтора года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Алексей Федоркевич (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на два года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Вадим Соболев (приговорен по ст. 370 УК за надругательство над госсимволами к ограничению свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Валерий Панкратович (помещен под стражу в СИЗО по обвинению в оскорблении президента);

— Андрей Горбунов (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на год ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Антон Шлемен (осужден по ст.370 УК за надругательство над госсимволами на полтора года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Юрий Вершук (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на два года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Сергей Ильюшенко (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на два с половиной года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Виктор Пыцько (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на два года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Сергей Юпатов (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на два с половиной года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания);

— Александр Гриневич (осужден по ст. 369 УК за публичное оскорбление представителя власти на три года ограничения свободы, направлен в учреждение открытого типа для отбывания наказания).

Признаны политзаключенными также помещенные под стражу в СИЗО за комментарии в социальных сетях в связи с гибелью сотрудника КГБ: Николай Демченко, Александр Милашевский, Олег Корзун, Сергей Рындевич, Иван Черевако.

Правозащитники считают преследование этих людей и лишение их свободы «политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения», и требуют их немедленного освобождения, прекращения их уголовного преследования.

Кроме того, правозащитники требуют «принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно – статей 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391, и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела».

Представители правозащитного сообщества также вновь потребовали «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».

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