Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Погоду на территории республики в среду будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром на северо-востоке пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый.
Температура воздуха в регионах:
Брест +7..+9°C.
Витебск +5..+7°C.
Гомель +6..+8°C.
Гродно +7..+9°C.
Могилев +5..+7°C.
Минск +6..+8°C.