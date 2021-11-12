Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
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Погоду на территории республики в среду будет определять область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром на северо-востоке пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +7..+9°C.

Витебск +5..+7°C.

Гомель +6..+8°C.

Гродно +7..+9°C.

Могилев +5..+7°C.

Минск +6..+8°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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