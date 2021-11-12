Семь членов Совбеза ООН призвали белорусские власти прекратить использование мигрантов в своих целях

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Члены Совета Безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, США, Великобритания, Норвегия и Албания (с 2022 года) выступили с совместным заявлением «о деятельности белорусских властей по использованию мигрантов».

Подписанты осуждают использование людей, «чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу Беларусью в политических целях для дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского союза и отвлечения внимания от ее собственных учащающихся нарушений прав человека».

«Эта тактика неприемлема и требует решительной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Беларусь к ответственности, — считают авторы заявления. — Это демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности. Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи».

«Белорусские власти должны понимать, что им не удастся оказать давление на Европейский союз путем циничного использования мигрантов», — подчеркивается в заявлении.

Члены Совбеза ООН выражают солидарность с Польшей и Литвой, а также готовность обсудить дальнейшие меры их поддержки, равно как и меры против тех, кто способствует «действиям режима Лукашенко», облегчающим незаконное пересечение границы ЕС. «Мы останемся едиными и полными решимости защищать ЕС от этих гибридных операций со стороны белорусских властей», — отмечают авторы.

Они призывают страны происхождения и транзита мигрантов к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан от «попадания в ловушку».

Подписанты выражают «глубокую озабоченность тяжелым положением мигрантов» и призывают белорусские власти способствовать их «адекватной защите и обеспечению».

Подчеркивается важность предотвращения гуманитарного кризиса и создания условий для возвращения мигрантов на родину.

11 ноября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что представители его управления и Международной организации по миграции совместно с Белорусским обществом Красного Креста оказали помощь мигрантам, скопившимся на границе Беларуси с ЕС. Гранди назвал приоритетной задачей предотвращение гибели и перемещение мигрантов от границы в более безопасные места в Беларуси.

 

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Сюжет: Миграционный кризис
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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-ООН Совбез ООН

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