Верховный комиссар ООН назвал приоритетом перемещение мигрантов от границы в более безопасные места в Беларуси

Предотвращение гибели и перемещение мигрантов от границы в более безопасные места в Беларуси сегодня являются приоритетом, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Свою позицию Гранди высказал в «Твиттере» после сообщения об оказании 11 ноября помощи мигрантам представителями его управления и Международной организации по миграции совместно с Белорусским обществом Красного Креста.

Гранди отметил, что ценит предоставленный доступ к мигрантам, и заявил о готовности помочь в поиске решений.

10 ноября Гранди обсуждал ситуацию на границе Беларуси и Евросоюза с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Провели хорошее обсуждение с Филиппо Гранди о ситуации с мигрантами, застрявшими на границе Евросоюза и Беларуси. Нужно срочно найти решение совместно с учреждениями ООН. Мы поддерживаем то, чтобы у учреждений ООН был полный доступ к находящимся в Беларуси мигрантам», — написала фон дер Ляйен в «Твиттере».

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.

9 ноября Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что «физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное»: «Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах близких к нулю».

В тот же день Белорусское общество Красного Креста передало мигрантам гуманитарные наборы с водой, едой и теплыми вещами.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС начался весной 2021 года. Сначала многократное увеличение числа нелегальных мигрантов ощутила на себе Литва. После того, как Вильнюс принял решение не задерживать мигрантов, а разворачивать их обратно в Беларусь, потоки нелегалов переориентировались на Польшу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва, Латвия и Польша ввели режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши обвиняет белорусские власти в организации миграционного кризиса как элемента «гибридного нападения» на страны ЕС в ответ на санкции. Официальный Минск в свою очередь заявляет, что к возникновению кризиса привели действия стран Запада в странах происхождения мигрантов.

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