Украина стягивает на границу с Беларусью тысячи силовиков

Границу Украины с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тыс. сотрудников Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских, сообщил департамент коммуникации МВД страны.

11 ноября границу с Беларусью в Волынской области посетил глава ведомства Денис Монастырский. Он «проверил состояние охраны государственной границы» и «места дислокации дополнительных сил», развернутых «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси».

По словам Монастырского, дополнительная группировка состоит из 3 тыс. сотрудников ГПСУ, 3,5 тыс. — НГУ и 2 тыс. — Нацполиции. Будет дежурить авиация МВД, в частности 15 вертолетов, которые «обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу», заявил министр.

Он отметил, что такие меры позволят сдержать нелегалов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход — строительство «надежной современной интеллектуальной границы».

«Украинский рубеж не оборудован, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна возвести «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта потребуется 17 млрд гривен (654 млн долларов США. — БелаПАН.). Эти средства будут выделены из бюджета», — сказал Монастырский.

Руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил, что сейчас угрозы с белорусской стороны границы нет. «Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов», — заявил Дейнеко.

Усиление Украиной охраны своей границы «никоим образом» не повлияет на ее пересечение белорусскими гражданами, отметил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября.

«Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — сказал он. По словам Зеленского, усиление охраны границы из-за ситуации в Беларуси было первым пунктом на заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября. Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, накануне в главном управлении разведки Министерства обороны Украины прошло «большое совещание» на эту тему. С докладами выступили министры внутренних дел и обороны, участие в обсуждении принял руководитель Госпогранслужбы, принято «соответствующее решение». «Это был ключевой вопрос, все соответствующие ведомства получили поручения», — сказал Данилов. В случае обострения ситуации на украинско-белорусской границе «будем действовать в соответствии с законодательством», добавил секретарь СНБО.

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