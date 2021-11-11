Польша заявила, что Turkish Airlines перестает возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена 11.11.2021 / 22:40 / Общество Просмотров: 11 A- A+ На фоне миграционногФото pixabay.com Как заявил представитель Администрации президента Польши Якуб Кумох, «Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов». Читайте также: Во Франции семью Лукашенко обвинили в торговле людьми Меркель и Путин второй раз за последние два дня обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС Минобороны Латвии: ситуация с мигрантами на границе ЕС и Беларуси может усложниться до конфликта с участием РФ и НАТО Беларусь пугает Польшу: примем меры реагирования вместе со стратегическим союзником Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Сюжет: Миграционный кризис Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Turkish Airlines авиаперевозки Персона: Якуб Кумох Другие материалы на эту тему: Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью Беларусь оставят без воздушного пространства и рейсов из стран ЕС Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска