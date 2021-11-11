Польша заявила, что Turkish Airlines перестает возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

/ Общество
Просмотров: 11
На фоне миграционног
Фото pixabay.com

 

Как заявил представитель Администрации президента Польши Якуб Кумох, «Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов».

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Миграционный кризис
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Turkish Airlines авиаперевозки Персона: Якуб Кумох

Другие материалы на эту тему:

Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро

Приземление Ryanair может обойтись Беларуси в миллионы евро

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью

Беларусь оставят без воздушного пространства и рейсов из стран ЕС

Беларусь оставят без воздушного пространства и рейсов из стран ЕС

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска