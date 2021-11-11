Польша заявила, что Turkish Airlines перестает возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

На фоне миграционног Фото pixabay.com

Как заявил представитель Администрации президента Польши Якуб Кумох, «Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов».

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