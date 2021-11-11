Президент ФРГ и Тихановская обсудили миграционный кризис и борьбу с ковидом

Миграционный кризис и борьбу с коронавирусом COVID-19 обсудили 11 ноября в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая находится в ФРГ с четырехдневным визитом.

По сообщению пресс-службы Тихановской, собеседник согласился с тем, что нельзя рассматривать кризис на границе отдельно от внутрибелорусского.

Германия, отмечается в релизе, готова помогать Беларуси в преодолении пандемии и поставлять европейские вакцины.

Кроме того, Штайнмайер согласился поддержать день солидарности с политзаключенными Беларуси 27 ноября. Тихановская оставила запись в гостевой книге президента и поблагодарила за «поддержку и солидарность в такие исторические времена для нашей страны».

Власти в Минске, признавая, что мигранты пытаются пробиться на Запад через территорию Беыларуси, винят в этом Евросоюз.

По поводу западных вакцин Александр Лукашенко заявил, что они нужны белорусским оппозиционерам, чтобы выехать с ковидным паспортом на Запад. «Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет, Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать. Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — сказал Лукашенко 26 октября в ходе посещения больницы в Лиде.

По его словам, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые сегодня используются в Беларуси, показали себя гораздо лучше, поэтому страна их закупает.