Меркель и Путин второй раз за последние два дня обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин второй раз за последние два дня обсудили миграционный кризис на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Фото пресс-службы Кремля

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», — говорится в релизе пресс-службы Кремля.

Канцелярия Меркель пока ничего о разговоре не сообщала.

Днем ранее, 10 ноября, Кремль заявил, что в ходе беседы Путина и Меркель «подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС», «выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», «президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском». Стороны «условились продолжить разговор на данную тему». Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе Берлина. По чьей инициативе переговоры продолжились на следующий день, Кремль не уточнил.

«Федеральный канцлер подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов против Европейского союза бесчеловечно и совершенно неприемлемо, и попросила российского президента повлиять на режим в Минске», — сообщила канцелярия Меркель по итогам первого разговора.

В тот же день и.о. канцлера назвала прибывших в Беларусь мигрантов «жертвами человеконенавистнической политики». Заявление было сделано перед началом переговоров с премьер-министрами Латвии и Португалии. Меркель поблагодарила Латвию, Литву и Польшу за охрану внешней границы ЕС. «Вы все видите фотографии, которые вызывают обеспокоенность. Я сегодня созванивалась с российским президентом Владимиром Путиным и попросила повлиять на президента Лукашенко. Здесь используются люди, они, с позволения сказать, жертвы человеконенавистнической политики, и против этого нужно что-то предпринимать», — сказала и.о. канцлера.