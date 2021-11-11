Лукашенко вновь жестко предупредил предпринимателей

«Работа в теневом секторе больше недопустима», — заявил Александр Лукашенко 11 ноября в Минске на совещании с правительством при обсуждении вопроса реформирования предпринимательской деятельности.

«В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса. При этом за попытками улучшения мы должны видеть в первую очередь интересы наших граждан», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Это не значит, что мы сейчас непосильным налоговым бременем обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы в Беларуси появлялось все больше и больше предпринимателей. Надо определить так, чтобы они могли платить посильный налог. Перегибов здесь быть не должно, но платить должны все. Хоть по одной копейке, но платить», — заявил он.

Лукашенко напомнил о поставленной им задаче повысить степень участия субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Правительство выработало определенные подходы, и на утверждение внесен проект указа «О деятельности субъектов малого предпринимательства».

«Субъекты малого предпринимательства играют существенную роль в нашей экономике: создание новых рабочих мест, ускорение экономического роста, в том числе за счет перераспределения трудовых ресурсов из малоэффективных секторов. Наша задача — обеспечить такие условия, чтобы переходные процессы проходили бесшовно, с минимальными экономическими потерями и прогнозируемой ситуацией в предпринимательской среде», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что до подписания указа хотел бы в широком составе публично обсудить, «насколько убедительны представленные доводы и есть ли у правительства четкое понимание ситуации, алгоритм дальнейших действий». «Какие новации предусмотрены в проекте указа, какой эффект стоит ожидать после подписания? Как предлагаемые изменения критериев малого предпринимательства отразятся на деловом климате и уровне экономической активности, особенно в регионах?» — спросил у членов правительства Лукашенко.

Ранее был опубликован проект Налогового кодекса на 2022 год. Со следующего года индивидуальные предприниматели только определенного вида деятельности могут остаться на упрощенной системе налогообложения (УСН), остальные будут платить либо единый налог, либо работать по общей системе налогообложения (ОСН) и платить подоходный налог 16%. Местным органам власти дается возможность повышать этот налог до 18%.

С 2023 года будут изменены подходы к налогообложению самозанятых и ИП. Скорее всего, будет отменен единый налог для ИП. У них будет три пути: работать на ОСН, регистрировать коммерческую организацию и применять УСН, либо ИП, работающие без наемных работников, могут стать самозанятыми. В последнем случае механизм налогообложения тоже меняется: ИП будут платить от выручки. Планируется создать цифровую платформу при Министерстве налогов и сборов, которая будет помогать рассчитывать эти налоги. Предполагается взимать 10% при обороте до 60 тыс. рублей в год и 20% — при большей сумме.