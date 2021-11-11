Фристайлистка Романовская оштрафована на 2610 рублей

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Задержанная накануне вечером фристайлистка Александра Романовская 11 ноября оштрафована на 90 базовых величин (2610 рублей), сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF).

По данным фонда, спортсменку судили по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Романовская была задержана вечером 10 ноября. Ее машину остановили, когда она возвращалась с тренировки. Мать спортсменки предположила, что это могло случиться из-за наклейки с гербом «Погоня» на автомобиле дочери.

Александра Романовская — чемпионка мира, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года в Казани (Россия), многократный призер этапов Кубка мира, мастер спорта международного класса.

Романовская была признана лучшей спортсменкой Беларуси 2019 года по итогам опроса журналистов, который проводит БелаПАН.

 

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Тэги: фристайл политическое давление Персона: Александра Романовская

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