Официально: в Беларуси с начала пандемии уже умерло 4805 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1.981 новый случай COVID-19, сообщила 11 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерло 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 2.903 человека.

10 ноября Минздрав зарегистрировал 1.989 новых случаев коронавируса, 9 ноября — 1.905, 8-го — 1.887, 7-го — 1.912, 6-го — 1.993, 5-го — 1.991, 4-го— 1.998. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2.097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 621.689 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 599.493 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4.805 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31.490 тестов на коронавирус (днем ранее 46.495). Всего проведен 9.952.851 тест.

На 11 ноября 3 млн 145 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, полный курс вакцинации прошли 2 млн 442 тыс.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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