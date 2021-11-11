Лукашенко поручил взять на контроль расходование средств защиты и лекарств в медучреждениях

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси «порой безобразно относятся» к расходованию кислорода, средств индивидуальной защиты и лекарств. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета министров 11 ноября. Видеофрагмент совещания разместил телеграм-канал «Пул Первого».

«Кислород стоит немалые деньги. Мы подрезали Пархомчика (министр промышленности Петр Пархомчик. — БелаПАН.) на всю катушку. Мы промышленность, военно-воздушные силы, армию оставили без кислорода, чтобы спасти людей», — заявил Лукашенко.

По его словам, на конец года из всех источников на пандемию будет потрачено 2 млрд долларов. «Мы бы за 2 млрд пять лет мелиорировали бы земли, но спасали людей. Поэтому надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты, вплоть до лекарств», — потребовал Лукашенко.

В целом, по его утверждению, заболеваемость COVID-19 в стране снижается, в том числе в Минске, где она была «выше пика».

«Но не расслабляйтесь. Мы опять же не знаем, как ведут себя эти вирусы. Мы еще не знаем, как откликнется на нашем обществе грипп. Его сейчас нет, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя», — подчеркнул он.

Лукашенко потребовал от министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, председателя Совета Республики Натальи Кочановой и главы Мингорисполкома Владимира Кухарева обратить внимание на тяжелобольных и смертность в Минске. «Смертность недопустима», — заявил он.

Также Лукашенко поручил постепенно возвращать к обычной работе больницы и отделения, ранее переведенные на лечение пациентов с COVID-19. «Пусть больницы в полном объеме приступают к плановым манипуляциям, операциям и помощи людям. Надо концентрировать в одной-двух, или трех-четырех больницах в Минске, ковидных больных и их лечить. А остальные больницы вымыть, вычистить, и пускай занимаются плановыми манипуляциями», — считает он.

Говоря о вакцинации против COVID-19, Лукашенко высказал мнение, что «выбор препарата при вакцинировании уже приобрел политический окрас». «Уже началась война вакцин. Это же огромные деньги, поэтому каждый хочет втюхать свою. И наши беглые закричали: «Файзер! Файзер!» На старте стоящие, готовые колесить по Европе. Туда же со «Спутником» не пускают, не признают. Нужен «Файзер», «Модерна», «Джонсон и Джонсон», «АстраЗенека». Еще раз подчеркиваю: специалисты знают, какую вакцину мы должны использовать», — заявил Лукашенко (здесь и далее цитаты из сообщения его пресс-службы).

При этом он заявил о высокой стоимости вакцины производства компании Pfizer и подчеркнул, что за два года пандемии «ни с кого не взяли ни копейки за лечение, вакцинацию, тестирование». «Никто же денег не платит. А бесплатно это не достается. Все кричат: «Файзер! Файзер!» А никто не спросил, за сколько нам флакончик этого «Файзера» предлагают. От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию! — заявил Лукашенко. — У нас своя вакцина вполовину дешевле. То же самое и тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и вакцинировать. У нас хорошие вакцины, не хуже, чем «Файзер».

Сейчас в Беларуси прививают тремя вакцинами: российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт» и китайской производства корпорации Sinopharm.

По информации Минздрава, отечественную вакцину от коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.