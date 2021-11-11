Минобороны Латвии: ситуация с мигрантами на границе ЕС и Беларуси может усложниться до конфликта с участием РФ и НАТО

Ситуация с мигрантами на границе Европейского союза и Беларуси может усложниться до конфликта с участием России и НАТО. Такое мнение в эфире «Латвийского радио» высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По мнению чиновника, миграционный кризис стал «самой большой проблемой» для самого Александра Лукашенко. «Его позиция ясна: он хочет как-то отомстить за болезненные санкции, введенные в отношении его режима Европейским союзом, — сказал глава латвийского военного ведомства. — Не думаю, что у него это хорошо получается. Очевидно, Лукашенко подумал, что сможет сделать что-то похожее на происходившее в 2015 году, когда через Европу шли большие потоки мигрантов».

«На своих самолетах и с помощью государственных туристических компаний он стал привозить мигрантов в Беларусь, собирать с них деньги и говорить, что потом они попадут в ЕС, потому что Европейский союз всех принимает. Но он просчитался: балтийские страны и Польша не будут принимать этих мигрантов», — убежден Пабрикс.

По заявлению латвийского министра, в Беларуси пребывает от 10 до 15 тыс. мигрантов, и, если белорусским властям не удастся «перетолкнуть их» в ЕС, им «придется разбираться с этой проблемой самостоятельно».

На вопрос, не трансформируется ли нынешний кризис из гуманитарного в военный с участием сил НАТО, Пабрикс ответил: «Если ситуация ухудшится, это будет не гуманитарный кризис».

«С самого начала это было не гуманитарным кризисом, а гибридной операцией Лукашенко. Мы уже слышали от польской стороны, что там и выстрелы были, и всякие возможные провокации. Но мы должны свою границу защищать и открывать ее не будем», — подчеркнул он.

Глава латвийского военного ведомства видит два вероятных сценария развития ситуации на границе: «Один сценарий, когда Лукашенко с помощью силовых органов продолжит накапливать мигрантов у границы с Латвией, Литвой и Польшей и постарается еще больше осложнить эту ситуацию, доводя до конфликта. Тогда и Россия может в нем участвовать, и НАТО, потому что мы должны свою границу защищать. Другой вариант, когда [Лукашенко] должен как-то спокойненько отправить мигрантов обратно за свои деньги. Потому что, конечно, он не хочет держать у себя эти 15 тысяч мигрантов».

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны, где остаются до сих пор.

Из-за обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша значительно увеличила присутствие своего военного контингента на восточных рубежах. Министр национальной обороны Мариуш Блащак утром 10 ноября в эфире Польского радио сообщил, что помимо сотрудников пограничной службы и полиции на границе находятся 15 тыс. военнослужащих польской армии, и их численность при необходимости может быть увеличена.

В тот же день Минобороны Беларуси заявило, что Вооруженные силы нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы на западном и северо-западном направлении, а также что теперь полеты российской стратегической авиации в воздушном пространстве Беларуси будут происходить на регулярной основе.

Министерство обороны Беларуси уже несколько раз предъявляло польским коллегам претензии в связи с существенным увеличением воинского контингента на границе без уведомления белорусской стороны и приглашения наблюдателей.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши озаботила мировое сообщество. На проблему обратили внимание структуры и высокие представители ООН, ее обсуждают лидеры стран Европы и США, высказались представители России и Ватикана.

Кризис с нелегалами, который, как уверены на Западе, организован белорусскими властями, может стать причиной принятия новых санкций Евросоюза в отношении физических и юридических лиц в Беларуси.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС начался весной 2021 года. Сначала многократное увеличение числа нелегальных мигрантов ощутила на себе Литва. После того, как Вильнюс принял решение не задерживать мигрантов, а разворачивать их обратно в Беларусь, потоки нелегалов переориентировались на Польшу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва, Латвия и Польша ввели режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Беларусью.