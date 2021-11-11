ГУБЭП раскрыл коррупционные схемы на МТЗ и БелАЗ — на топ-менеджеров надели наручники

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«Масштабную преступную деятельность» отдельных руководителей предприятий тяжелой промышленности «изобличили» сотрудники оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Как сообщает милиция, «задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости».

По данным ГУБЭП семеро фигурантов «задержаны с поличным», «изъято около 100 тысяч  долларов».

СК открыл уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. «В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ГУБЭП.

 

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Тэги: коррупция МТЗ БелАЗ

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