ГУБЭП раскрыл коррупционные схемы на МТЗ и БелАЗ — на топ-менеджеров надели наручники

«Масштабную преступную деятельность» отдельных руководителей предприятий тяжелой промышленности «изобличили» сотрудники оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Как сообщает милиция, «задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости».

По данным ГУБЭП семеро фигурантов «задержаны с поличным», «изъято около 100 тысяч долларов».

СК открыл уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. «В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ГУБЭП.