Лукашенко: поляки стреляют в нашем направлении поверх голов

За прошлые сутки польская сторона попыталась вытеснить в Беларусь более тысячи мигрантов, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров 11 ноября.

«Ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что «ни один человек на нашу территорию не прошел».

«Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу, — заявил Лукашенко. — Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают), они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он пожаловался, что польские военные «включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить». «Кого — детей! Дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки», — заявил он.

Лукашенко поручил правительству «обратить внимание на беременных женщин и детей» в лагере мигрантов: «Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на восьмом-девятом месяцах. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят: «Мы останемся здесь!». Но как здесь?! Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать».

К решению вопроса Лукашенко попросил подключиться председателя Совета Республики Наталью Кочанову: «Вы как-то подключились с женщинами. Посмотрите. Может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети — вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили».

Также Лукашенко поручил привезти в лагерь мигрантов сухих дров.

По его словам, утром 11 ноября в лагере находились 1790 человек и 322 с польской стороны, которых поляки ночью пытались вытеснить на белорусскую территорию.

Лукашенко также поручил Министерству иностранных дел «очень жестко поднимать» соответствующие вопросы в ООН и других международных структурах.

11 ноября пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 10 ноября было зафиксировано 468 попыток незаконного проникновения нелегалов с белорусской территории. 42 иностранца, которым удалось попасть в Польшу, принудили покинуть страну.

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.

9 ноября Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что «физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное»: «Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах близких к нулю». В тот же день Белорусское общество Красного Креста передало мигрантам гуманитарные наборы с водой, едой и теплыми вещами.