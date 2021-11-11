Беларусь пугает Польшу: примем меры реагирования вместе со стратегическим союзником

Министерство обороны Беларуси призвало польских коллег «остановить истерию и оголтелый милитаризм» на границе. С соответствующим официальным заявлением белорусского военного ведомства выступил начальник департамента международного военного сотрудничества Олег Воинов.

«Министерство обороны Республики Беларусь фиксирует абсолютно неадекватную реакцию руководства Польши по решению той ситуации, которая образовалась на белорусско-польской границе с беженцами, — говорится в заявлении. — Вместо диалога и принятия действенных мер по разрешению миграционного кризиса наши соседи продолжают беспрецедентное наращивание силовой составляющей у границ Республики Беларусь».

«Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Действия польских военных идут вразрез всех международных и двухсторонних договоренностей», — считают в Минобороны Беларуси.

Белорусское министерство «вынуждено принимать адекватные меры реагирования самостоятельно и в рамках имеющихся договоренностей со стратегическим союзником» с учетом «нежелания военного руководства Польши идти на диалог, отвержения наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованных обвинений в адрес Вооруженных сил и Беларуси в целом».

«Мы не будем бряцать оружием, в отличие от наших соседей. Созданная система реагирования на подобные выпады позволяет нам сделать все, чтобы защитить суверенитет и независимость страны. Нашим соседям Вооруженные силы Беларуси советуют остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога», — подчеркнули в Минобороны.

Из-за обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша значительно увеличила присутствие своего военного контингента на восточных рубежах. Министр национальной обороны Мариуш Блащак утром 10 ноября в эфире Польского радио сообщил, что помимо сотрудников пограничной службы и полиции на границе находятся 15 тыс. военнослужащих польской армии, и их численность при необходимости может быть увеличена.

В тот же день Минобороны Беларуси заявило, что Вооруженные силы нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы на западном и северо-западном направлении, а также что теперь полеты российской стратегической авиации в воздушном пространстве Беларуси будут происходить на регулярной основе.

Следует отметить, что Министерство обороны Беларуси уже несколько раз предъявляло польским коллегам претензии в связи с существенным увеличением воинского контингента на границе без уведомления белорусской стороны и приглашения наблюдателей.