Залог при депозитной системе сбора тары может составить 20 копеек за бутылку, сообщила 11 ноября на пресс-конференции в Минске директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

По ее словам, «если раньше напиток стоил один рубль, то при депозитной системе он будет стоить уже 1 рубль 20 копеек». Но эти 20 копеек потребитель сможет вернуть, сдав бутылку. При работе депозитной системы в мире собирают до 99% всей тары, вовлеченной в эту систему. «Потому что каждый заинтересован вернуть потраченные деньги обратно», — отметила директор учреждения.

Она напомнила, что согласно программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» внедрение депозитной системы ожидается в 2024 году. «Планировалось, что в депозитную систему войдет не только стеклянная бутылка, но и металлическая банка из-под напитков и пластиковая бутылка. В принципе система будет как во всем мире: как прием через автоматизированные системы (автоматы, фандоматы), так и в приемных пунктах или торговых объектах. Предполагается штрихкодирование тары, специальные считывающие системы. Залоговая стоимость будет установлена на всю принимаемую тару», — пояснила Гринцевич.

По ее словам, сейчас просчитывают стоимость внедрения этой системы, рассматривают варианты, как механизм будет работать: начиная от расширенной ответственности производителей и заканчивая работой всей системы. «Все равно все ложится на плечи населения. То есть любая система требует определенных денег. Вопрос: каких, сколько стоит, и как она будет внедряться», — отметила Гринцевич.

За девять месяцев текущего года, сообщила она, собрано около 590 тыс. тонн вторичного сырья, что составило 75% от доведенных показателей на 2021 год. Уровень использования отходов производств составляет 80%, твердых коммунальных отходов — 30%.