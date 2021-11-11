Трех минчан, которые сбросили с балкона дверь на милиционеров во время задержания протестующих, суд приговорил к двум и трем годам колонии

В суде Фрунзенского района 11 ноября вынесли приговор минчанам, которые 11 августа прошлого года во время акции протеста во дворе дома возле станции метро «Каменная Горка» сбросили деревянную дверь с балкона 11-го этажа на сотрудников милиции.

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 24-летний Евгений Коржель и 23-летний Тимофей Маженков осуждены на два года колонии общего режима, а 23-летний Алексей Игнатенко – на три года и один месяц колонии общего режима. Такое решение вынес судья Дмитрий Лукашевич. Именно такое наказание запросила гособвинительница Оксана Сакович.

По версии обвинения, 11 августа прошлого года в Минске по улице Притыцкого обвиняемые сбросили с общего балкона высотного этажа на милиционеров деревянную дверь. Отмечалось, что «в тот вечер в районе станции метро «Каменная Горка» вспыхнули массовые беспорядки», а «правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек». При задержании одного из нарушителей в нескольких метрах от милиционеров с высоты упала дверь, никто не пострадал.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье 364 Уголовного кодекса как «угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности из мести за выполнение служебной деятельности».

Обвиняемые были задержаны 11 августа этого года.

Алексей Игнатенко на суде рассказал, что 11 августа прошлого года около 21 часа встретился с Коржелем и Маженковым, чтобы пообщаться. По его словам, он не принимал участие в массовых беспорядках, работал до 20 часов. «Очень много людей было. Мы решили, чтобы нас не задержали, уйти в безопасное место. Я предложил подняться на 11-й этаж, где проживает моя супруга. На [общем балконе] 11 этажа стали наблюдать, что происходит у метро «Каменная Горка». В 21:40 появилось много сотрудников. Они начали выбегать из автозаков и задерживать людей. Сотрудники, примерно 15 человек, начали забегать во дворы. В это время спускался мужчина в белой майке из второго подъезда. Сотрудники начали его избивать. Точно не помню, что было, но помню, что мы схватились за дверь. Мы ничего не кричали, кричали люди из соседних домов. Дверь стояла возле стены на общем балконе. Была снята, красного цвета, деревянная, не очень тяжелая. Сбросили».

На суде он заявил, что это «было сделано с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников, так как они избивали мужчину».

«Сотрудники посмотрели вверх. Мы присели на корточки. Предложил забежать в квартиру к жене. Минут 30-40 там просидели. Точно не помню, что рассказывал жене, но про то, что дверь скинули, рассказал. Через пару дней после случившегося жена сбросила видео случившегося», — далее рассказал он.

Как сообщил в суде один из потерпевших силовиков, 11 августа поступила информация, что в районе дома 150 по улице Притыцкого собираются граждане на несанкционированные митинги. В районе 21 часа приехали туда: «Было некоторое скопление граждан. Они нас увидели и начали убегать во дворы домов. Мы побежали за ними. Начали задержание одного гражданина, который стоял и выкрикивал лозунги. Начали применять физическую силу, и услышал, как сверху что-то громко упало. Увидел, что дверь упала на подъезд, а затем на землю. Сразу дал команду отходить».

По словам потерпевшего, мужчину возле подъезда задержали. Как отметил сотрудник милиции, «неизвестно, что могло еще упасть там, потому решили отступать». Он заявил, что опасался за свою жизнь и за жизнь своих подчиненных. При этом исковые требования заявлять не стал.

Коржель во время суда принес извинения милиционеру: «Уважаемый сотрудник милиции, я хотел бы лично перед вами извиниться за свой поступок. Искренне раскаиваюсь и прошу меня простить». Извинился перед потерпевшими и Игнатенко.