Гродненец сдал квартиру белорусам, но обнаружил там восемь беженцев

Недавно гродненцы Евгений и Елена сдали в посуточную аренду двухкомнатную квартиру в микрорайоне Девятовка. Сняла ее пара, в квартире должны были проживать четверо человек. Однако оказалось, что в жилье заселились восемь беженцев из Азии, которые затопили соседей снизу, развели грязь и сломали мебель, сообщил Grodno.in.

«Сегодня днем обратилась пара, чтобы погостить у нас до 12 ноября. Договор заключили на одновременное проживание в квартире четырех человек. Стандартная ситуация», — рассказали владельцы квартиры.

Через несколько часов хозяевам поступил звонок из ЖЭС. Там отреагировали на жалобу соседей снизу о затоплении.

«Мы тут же позвонили постояльцам, чтобы разобраться. Нас стали убеждать, что "все в порядке", "приезжать не надо", "случайно разлили кружку воды", "все уже убрали", "никого нет на месте", потому что поехали кого-то встречать. Но все это звучало очень неубедительно», — сообщил Евгений.

На тот момент в квартире находилось уже восемь беженцев (взрослые мужчины и ребенок). Все комнаты были завалены грязной одеждой и сумками, мебель повреждена. На кухне были окурки, горы грязной посуды с остатками еды.

После долгих переговоров и звонка в милицию гости покинули квартиру.