МИД Польши объяснил, почему считает людей, застрявших на границе, не беженцами, а туристами

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Польша не считает людей, которые застряли на белорусско-польской границе, беженцами. Такое заявление сделал 11 ноября в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, для того, чтобы обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, мигранту необходимо было попасть в Польшу напрямую из страны, где ему грозит опасность.

«Они все легально приехали в Беларусь, получили туристические визы. Это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства — это очень важная форма. Если бы они пришли к нам из небезопасных, как бы это сказать… событий, то могли бы они получить этот законный документ. Но они прибыли в Беларусь легально, они там как туристы. Это невозможно, чтобы туристы, которые незаконно перешли границу между Польшей и Беларусью, получили эту возможность», — заявил Лукаш Ясина.
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Тэги: беженцы нелегальные мигранты Персона: Лукаш Ясина

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