Житель Солигорска испортил красно-зеленый флаг на здании школы

Утром 9 ноября в Солигорский РОВД поступило сообщение от работника городской школы: неизвестный привел в негодность госфлаг, установленный возле входа в учебное заведение.

По сообщению пресс-службы МВД, изучив записи камер наружного наблюдения, сыщики вычислили причастного к преступлению. Накануне вечером 53-летний безработный житель райцентра, проходя мимо школы, распылил на полотно вещество черного цвета.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом Беларуси.