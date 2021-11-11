Житель Солигорска испортил красно-зеленый флаг на здании школы

/ Общество
Просмотров: 43

Утром 9 ноября в Солигорский РОВД поступило сообщение от работника городской школы: неизвестный привел в негодность госфлаг, установленный возле входа в учебное заведение.

По сообщению пресс-службы МВД, изучив записи камер наружного наблюдения, сыщики вычислили причастного к преступлению. Накануне вечером 53-летний безработный житель райцентра, проходя мимо школы, распылил на полотно вещество черного цвета.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом Беларуси.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: протест красно-зеленый флаг Город: Солигорск

Другие материалы на эту тему:

Жители добились доработки планов уплотнения микрорайона Восток-2

Жители добились доработки планов уплотнения микрорайона Восток-2

Россиянам надоедает «сильная рука» Путина

Россиянам надоедает «сильная рука» Путина

В Гродно предприниматели бастуют против «возвращения в 90-е»

В Гродно предприниматели бастуют против «возвращения в 90-е»

Реконструкция парка в Стамбуле стала фитилем для «турецкой бомбы»

Реконструкция парка в Стамбуле стала фитилем для «турецкой бомбы»