Лукашенко: В лагерь мигрантов на границе пытаются перебросить оружие с Донбасса

Александр Лукашенко на совещании с правительством 11 ноября высказался о ситуации на белорусско-польской границе, где находится, по данным ГПК, более 2 тысяч беженцев.

«Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам политика, в лагерь пытаются перебросить оружие и боеприпасы: «Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их».