За сутки к стихийному лагерю на границе с Польшей прибыло еще около 200 беженцев

На утро 11 ноября «на линии границы у польских заграждений продолжает находиться более 2 тыс. беженцев, среди которых много женщин и маленьких детей», сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Отмечается, что за минувшие сутки к стихийному лагерю на белорусско-польской границе прибыли несколько новых групп — в общей сложности около 200 человек.

«В целом ситуация остается напряженной, — заявили в Госпогранкомитете. — Погодные условия, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах ЕС. За истекшие сутки непосредственно в лагере беженцев оказана медицинская помощь двум женщинам из-за переохлаждения и травмы головы. Также ночью медики пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения. Распространенная информация о случае гибели среди беженцев не соответствует действительности».

«Для оказания экстренной помощи, особенно в ночное время суток ввиду существенного понижения температур, вблизи лагеря постоянно дежурят медицинские бригады. Также с учетом имеющихся возможностей посильная поддержка беженцев продуктами питания оказывается со стороны белорусских властей, гуманитарных организаций и волонтеров», — сообщили в ведомстве.

По информации Госпогранкомитета, 11 ноября для оценки ситуации в лагерь мигрантов прибудут делегации представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста.

«С польской стороны продолжают находиться военнослужащие, которые не допускают представителей СМИ и международных и гуманитарных организаций для оказания помощи беженцам и разрешения сложившейся ситуации», — утверждают в белорусской погранслужбе.

Из-за напряженности на границе Польша увеличила воинский контингент на восточных рубежах до 15 тыс. человек, Беларусь в свою очередь усилила противовоздушную оборону и стала патрулировать границу с участием российской стратегической авиации. В ожидании провокаций с использованием мигрантов границу стала укреплять Украина.