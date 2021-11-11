В Витебске отец с сыновьями несколько лет вымогали пенсию у соседа

В Витебске 69-летний мужчина и два его сына (32-х и 39-ти лет) забирали деньги у 67-летнего соседа по подъезду.

Накануне пенсии родственники отнимали у соседа паспорт, а потом вместе с ним шли получать деньги. Под угрозами мужчина передавал им большую часть пенсии, а если отказывался — его избивали, сообщили в областной милиции.

Это длилось несколько лет. В октябре мужчина не выдержал и обратился в милицию.

Отца и сыновей задержали во время очередного побора. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает витебская милиция.