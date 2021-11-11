В Витебске отец с сыновьями несколько лет вымогали пенсию у соседа

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В Витебске 69-летний мужчина и два его сына (32-х и 39-ти лет) забирали деньги у 67-летнего соседа по подъезду.

Накануне пенсии родственники отнимали у соседа паспорт, а потом вместе с ним шли получать деньги. Под угрозами мужчина передавал им большую часть пенсии, а если отказывался — его избивали, сообщили в областной милиции.

Это длилось несколько лет. В октябре мужчина не выдержал и обратился в милицию.

Отца и сыновей задержали во время очередного побора. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает витебская милиция.
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Тэги: вымогательство пенсия Город: Витебск

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