За сутки страны ЕС не впустили 511 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки страны Европейского союза не впустили на свою территорию 511 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 10 ноября было зафиксировано 468 попыток незаконного проникновения нелегалов с белорусской территории. 42 иностранца, которым удалось попасть в Польшу, принудили покинуть страну, передает БелаПАН.

Телеканал Polsat News со ссылкой на заместителя госсекретаря Министерства внутренних дел и администрации Польши Бартоша Гродецкого сообщил в «Твиттере», что этой ночью группа примерно из 150 мигрантов попыталась силой прорваться через границу на участке Подляского погранотряда.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы передала, что 10 ноября в страну не впустили 22 мигранта с белорусского направления. Отмечается, что в этот день «активные группы мигрантов подошли к границе, но затем вернулись вглубь Беларуси». По информации погранслужбы, мигрантов «было в несколько раз больше, чем тех, кто пытался въехать в Литву в среду».

С начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, на территорию Литвы не пропустили 6320 человек. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли 4220 мигрантов, или в 52 раза больше, чем за весь 2020 год.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что 10 ноября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 21 иностранцем. Никого не задержали.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 2.216 нелегальных мигрантов. За это же время 62 человека пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране было задержано 414 иностранцев, которые незаконно пересекли границу.