Силовики задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александра Романовская находится в РУВД Партизанского района Минска.

По информации Фонда спортивной солидарности, спортсменку задержали после тренировки 10 ноября. Выясняются подробности, что произошло.

После выборов фристайлистка осудила насилие в стране, за позицию ее уволили из РЦОП по фристайлу.

Романовская была признана лучшей спортсменкой Беларуси 2019 года по итогам опроса журналистов, который проводит БелаПАН.