Силовики задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую
Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александра Романовская находится в РУВД Партизанского района Минска.
По информации Фонда спортивной солидарности, спортсменку задержали после тренировки 10 ноября. Выясняются подробности, что произошло.
После выборов фристайлистка осудила насилие в стране, за позицию ее уволили из РЦОП по фристайлу.
Романовская была признана лучшей спортсменкой Беларуси 2019 года по итогам опроса журналистов, который проводит БелаПАН.