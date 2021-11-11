Лукашенко: Народы Беларуси и Польши способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи

/ Политика
Просмотров: 34

Александр Лукашенко «от имени миролюбивого и многонационального белорусского народа и себя лично поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости», сообщает его пресс-служба.

«Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах, — говорится в телеграмме. — На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений».

«Уверен, что и в нынешних обстоятельствах, несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи», — заявил Лукашенко.

«Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, «пожелал народу Польши солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Польша

Другие материалы на эту тему:

Мигранты на польской границе. Удастся ли Лукашенко «наклонить» Европу?

Мигранты на польской границе. Удастся ли Лукашенко «наклонить» Европу?

Лукашенко использует польские «Леопарды» для политических спекуляций

Лукашенко использует польские «Леопарды» для политических спекуляций

Президент Польши почтил убитых отрядом Бурого белорусов

Президент Польши почтил убитых отрядом Бурого белорусов

Белорусские дипмиссии «оптимизируют», а полякам припомнят давние обиды

Белорусские дипмиссии «оптимизируют», а полякам припомнят давние обиды