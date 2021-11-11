Лукашенко: Народы Беларуси и Польши способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи

Александр Лукашенко «от имени миролюбивого и многонационального белорусского народа и себя лично поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости», сообщает его пресс-служба.

«Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах, — говорится в телеграмме. — На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений».

«Уверен, что и в нынешних обстоятельствах, несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи», — заявил Лукашенко.

«Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, «пожелал народу Польши солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне».