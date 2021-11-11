Литовские пограничники отказались покупать белорусские сканеры документов

Вильнюсский окружной суд подтвердил законность решения Службы охраны государственной границы, которая отклонила предложение компании Fima по поставке разработанных белорусской компанией Regula сканеров документов.

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В мае на международном конкурсе, объявленном пограничной службой, Fima предложила поставить разработанные Regula сканеры. Суд отклонил иск Fima, которым она пыталась отменить решение пограничников, сообщает Delfi .

В суде Fima настаивала на том, что сканеры документов являются автономными устройствами без накопителей информации, оборудования для ее передачи и обработки. Кроме того, они производятся в Литве на предприятии Regula Baltija. В свою очередь пограничная служба отмечала, что Regula Baltija занимается только сборкой, а плата, выполняющая все технологические процессы, выпускается в Минске.

В сентябре победителем конкурса на поставку сканеров стала французская компания Idemia Identity & Security France с предложением в 7,3 млн евро.