Несовершеннолетнюю минчанку задержали за вербовку подруг для занятия проституцией

В марта 2021 года 17-летняя жительница Минска начала оказывать услуги интимного характера за материальное вознаграждение, разместив анкету на одном из белорусских сайтов знакомств. В мае она предложила пяти подругам, из которых две являлись несовершеннолетними, направлять к ним клиентов для оказания услуг интимного характера, за что они ей будут передавать 20%.

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По сообщению пресс-службы Следственного комитета, девушка уверяла знакомых, что это будут только мужчины, которым она неоднократно уже сама оказывала услуги и которые точно заплатят и не являются сотрудниками милиции.

Получив согласие девушек на подобные условия, несовершеннолетняя в мессенджере Telegram общалась с клиентами, пересылала им фотографии подруг в нижнем белье и обсуждала условия встреч.

Таким образом она предоставила не менее 15 клиентов пятерым девушкам.

Действия 17-летней минчанки квалифицированы по ч.2 ст.171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. Она задержана.