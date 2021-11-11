Зеленский: Усиление охраны границы не повлияет на ее пересечение белорусскими гражданами

Усиление Украиной охраны своей границы «никоим образом» не повлияет на ее пересечение белорусскими гражданами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября.

«Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — сказал он.

По словам Зеленского, усиление охраны границы из-за ситуации в Беларуси было первым пунктом на заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября.

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, накануне в главном управлении разведки Министерства обороны Украины прошло «большое совещание» на эту тему. С докладами выступили министры внутренних дел и обороны, участие в обсуждении принял руководитель Госпогранслужбы, принято «соответствующее решение».

«Это был ключевой вопрос, все соответствующие ведомства получили поручения», — сказал Данилов. В случае обострения ситуации на украинско-белорусской границе «будем действовать в соответствии с законодательством», добавил секретарь СНБО.