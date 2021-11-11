YouTube перестанет отображать дизлайки
Количество антипатий к тому или иному видео будет скрыто для зрителей контента, объявил YouTube в своем блоге.
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В команде отметили, что часто люди не смотрят то или иное видео, опираясь на большое количество дизлайков.
«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя», — заявили в YouTube.
Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авторам видео в YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность своего контента. Но пользователи контента лишатся возможности видеть счетчик.
В YouTube рассказали, что изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с сегодняшнего дня.