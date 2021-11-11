YouTube перестанет отображать дизлайки

Количество антипатий к тому или иному видео будет скрыто для зрителей контента, объявил YouTube в своем блоге.

Фото: Unsplash

Сообщается, что компания провела эксперимент летом этого года и выяснила, что отсутствие счетчиков дизлайков положительно сказывается на поведении пользователей — они не ставят «палец вниз» только лишь из-за плохого отношения к автору.

В команде отметили, что часто люди не смотрят то или иное видео, опираясь на большое количество дизлайков.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя», — заявили в YouTube.

Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авторам видео в YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность своего контента. Но пользователи контента лишатся возможности видеть счетчик.

В YouTube рассказали, что изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с сегодняшнего дня.